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Постер фильма Одержимая
6.9
Киноафиша Фильмы Одержимая
6.9

Одержимая

, 1931
Possessed
США / драма, мелодрама / 18+
Билеты
Билеты
Постер фильма Одержимая
6.9
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О фильме

Бедная фабричная девушка Мэриан не хочет прозябать в маленьком городишке и выходить замуж за пылкого, но бедного ухажера. Ее манит блестящая жизнь богатых городов. Однажды, на железнодорожном переезде она знакомится с подвыпившим плейбоем Вили, который ради развлечения угощает ее шампанским и приглашает заглянуть к нему на огонек. Он не подозревает, что разбудил в ней настоящую «золотоискательницу», одержимую мечтой о красивой жизни. Мэриан не преминула воспользоваться приглашением и неожиданно нагрянула к нему. Обескураженный и с головной болью после похмелья Вили все-таки дает ей несколько советов как обосноваться в городе, прежде, чем выпроводить ее за дверь.

В ролях

Джоан Кроуфорд
Джоан Кроуфорд
Marian Martin
Кларк Гейбл
Кларк Гейбл
Mark Whitney
Уоллес Форд
Al Manning
Ричард «Скитс» Галлахер
Wally Stuart
Фрэнк Конрой
Horace Travers
Marjorie White
Vernice LaVerne
Джон Мильян
John Driscoll
Клара Бландик
Mother Martin
Вэйд Ботелер
Джино Коррадо
Бесс Флауэрс
Фрэнсис Форд
Режиссер Кларенс Браун
Сценарист Эдгар Селвин, Ленор Дж. Коффи
Композитор Charles Maxwell
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1931
Премьера в мире 21 ноября 1931
Дата выхода
21 ноября 1931 США NR
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Possessed, Amor en venta, Fascination, Verkaufte Liebe, A Possuída, Ahoozat Dybbuk, Alles für dein Glück, Betoovering, Betovering, Fascinação, Hans älskarinna, I taxidiotis, Képviselő úr barátnője, Kobiety bez przyszłości, L'amante, La poseída, Milionerova prijateljica, Politik der Liebe, Possuída, The Mirage, Uden Vielsesattest, Uten vielsesattest, Одержимая, 蜃気楼の女

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb

Отзывы о фильме

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Иллюзион
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«Одержимая» в кинотеатрах

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