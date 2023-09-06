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Киноафиша Новости Погоня за золотым авто: сериал «Лада Голд» получил дату премьеры и новый трейлер

Погоня за золотым авто: сериал «Лада Голд» получил дату премьеры и новый трейлер

6 сентября 2023 17:10
Погоня за золотым авто: сериал «Лада Голд» получил дату премьеры и новый трейлер

Криминальная комедия о внуках кровных врагов.

Онлайн-кинотеатр «Иви» презентовал полноценный трейлер авантюрного роуд-муви «Лада Голд». Вместе с этим в представленном ролике оглашена официальная дата премьеры сериала — все эпизоды восьмисерийного криминального драмеди выйдут 21 сентября.

Центральные персонажи — Артур и Павел, которые вынуждены объединиться, несмотря на то, что их деды были заклятыми врагами. Главные герои отправляются в опасную поездку на «Ладе-21043». Особенность автомобиля состоит в том, что он сделан из бандитского золота и когда-то принадлежал деду Артура, только что скончавшемуся криминальному авторитету по кличке Мидас. Приехав из Нидерландов в Россию на похороны, Артур пересекается с Павлом — внуком героя-законника из Тольятти. После парни становятся живой мишенью для недавно вышедших из тюрьмы главарей трех бандитских группировок — Лысого, Бубы и Гришки-певца. Еще сильнее осложняет жизнь Артуру и Павлу суровый беспредельщик Шамрай, бывший протеже Мидаса. ОПГшник готов пойти на все, чтобы заполучит драгоценное авто и вернуть себе влияние. Во время своих приключений главные герои попытаются искупить грехи дедов, а кто-то из них даже найдет настоящую любовь.

Главные роли в сериале сыграли Роман Евдокимов и Эльдар Калимулин. В остальной актерский состав вошли Павел Прилучный, Кирилл Полухин, Игорь Черневич, Марина Зудина, Даниил Воробьев, Стася Милославская, Анна Богомолова, Линда Лапиньш, Иван Фоминов, Аскар Ильясов и Азиз Бейшеналиев. Режиссером выступил Никита Власов («Мажор в Сочи»). Над сценарием он работал вместе с Егором Чичкановым («И снова здравствуйте!»). Производством занималась продюсерская компания «Среда».

Фото: Онлайн-кинотеатр «Иви»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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