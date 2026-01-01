Музыкальная драматическая история с топовыми артистами

Впервые на одной сцене — виртуозный пианист Борис Березовский, коллектив «Blues Doctors» и ведущие артисты театра и кино России. Спектакль «Потерянный рай» — это мощная драматическая история, сплетённая из блюза, рассказов и размышлений о жизни, страхах и потерях.

История, рожденная в баре PARADISO

Действие разворачивается в мистическом баре PARADISO, у которого нет адреса и часов работы. Этот бар существует за пределами времени, и его двери открыты для тех, чьё сердце разбито. Сюда приходят те, кого преследуют воспоминания, обиды и переживания, а единственное лекарство здесь — музыка и общение. Здесь встретятся пять персонажей с разными историями и схожей болью, чтобы через блюз и откровения найти лекарство от собственного страха и обрести гармонию.

Ведущие артисты и команда

Борис Березовский — лауреат международных конкурсов, заслуженный артист РФ, всемирно известный пианист, чьи выступления собирали аншлаги на крупнейших сценах мира.

— лауреат международных конкурсов, заслуженный артист РФ, всемирно известный пианист, чьи выступления собирали аншлаги на крупнейших сценах мира. Blues Doctors — гитарный блюз-рок коллектив из Екатеринбурга, известный уникальными аранжировками и глубоким звучанием.

— гитарный блюз-рок коллектив из Екатеринбурга, известный уникальными аранжировками и глубоким звучанием. Марина Зудина — народная артистка РФ, актриса театра и кино, звезда сцены МХТ им. А.П. Чехова.

— народная артистка РФ, актриса театра и кино, звезда сцены МХТ им. А.П. Чехова. Ирада Берг — драматург, актриса и автор идеи, которая воплощает на сцене уникальную историю через поэтические образы и символику.

Режиссёр постановки — Елена Павлова, многократный номинант премии «Золотая маска». Визуальное оформление и сценографию создала художник-постановщик Ольга Суслова.

Приглашаем на вечер, где музыка, блюз и слово сплетутся в одну историю, давая каждому шанс обрести свой внутренний рай.