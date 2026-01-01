Впервые на одной сцене — виртуозный пианист Борис Березовский, коллектив «Blues Doctors» и ведущие артисты театра и кино России. Спектакль «Потерянный рай» — это мощная драматическая история, сплетённая из блюза, рассказов и размышлений о жизни, страхах и потерях.
Действие разворачивается в мистическом баре PARADISO, у которого нет адреса и часов работы. Этот бар существует за пределами времени, и его двери открыты для тех, чьё сердце разбито. Сюда приходят те, кого преследуют воспоминания, обиды и переживания, а единственное лекарство здесь — музыка и общение. Здесь встретятся пять персонажей с разными историями и схожей болью, чтобы через блюз и откровения найти лекарство от собственного страха и обрести гармонию.
Режиссёр постановки — Елена Павлова, многократный номинант премии «Золотая маска». Визуальное оформление и сценографию создала художник-постановщик Ольга Суслова.
Приглашаем на вечер, где музыка, блюз и слово сплетутся в одну историю, давая каждому шанс обрести свой внутренний рай.