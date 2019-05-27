Правоохранительные органы России и США договариваются о программе обмена опытом и знаниями. Лейтенант Николай отправляется в Штаты, где он с голливудским блеском раскрывает запутанные дела и становится звездой детективного отдела. Тем временем в Россию приезжает обаятельный американский сержант Джон Макензи. Его определяют в пару к серьезному и ответственному следователю Василисе Вихревой. Иностранный гость не сразу находит общий язык с русской напарницей и не без труда адаптируется к новым реалиям службы. Преодолевая разницу менталитета, характеров и методов работы, Джон и Василиса дополняют друг друга и со временем образуют успешный дуэт. Им поручают расследовать преступления, связанные с деятельностью иностранцев в России. Одно из таких дел завязывается вокруг стратегически важного научного открытия и затягивает напарников-полицейских в опасную шпионскую игру.