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Постер сериала Коп
Постер сериала Коп
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы Коп

Коп (2019 - 2019)

Cop 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 32 минуты

О чем сериал

Правоохранительные органы России и США договариваются о программе обмена опытом и знаниями. Лейтенант Николай отправляется в Штаты, где он с голливудским блеском раскрывает запутанные дела и становится звездой детективного отдела. Тем временем в Россию приезжает обаятельный американский сержант Джон Макензи. Его определяют в пару к серьезному и ответственному следователю Василисе Вихревой. Иностранный гость не сразу находит общий язык с русской напарницей и не без труда адаптируется к новым реалиям службы. Преодолевая разницу менталитета, характеров и методов работы, Джон и Василиса дополняют друг друга и со временем образуют успешный дуэт. Им поручают расследовать преступления, связанные с деятельностью иностранцев в России. Одно из таких дел завязывается вокруг стратегически важного научного открытия и затягивает напарников-полицейских в опасную шпионскую игру.

Коп - трейлер первого сезона
Коп  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Екатерина Маликова
Екатерина Маликова
Дмитрий Блохин
Дмитрий Блохин
Анатолий Горячев
Анатолий Горячев
Сергей Угрюмов
Сергей Угрюмов
Анна Снаткина
Анна Снаткина
Николай Козак
Николай Козак
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Коп - Сезон 1 Сезон 1
2019, 8 эпизодов
 
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