Спектакль Стакан воды

По пьесе известного французского драматурга Эжена Скриба

В основе спектакля лежит пьеса известного французского драматурга Эжена Скриба, написанная им в 1840 году. Пьеса имеет огромную сценическую историю, ставилась во многих театрах мира. Первая постановка в России была осуществлена на сцене Малого театра с участием великих артистов прославленной труппы.

История, переплетающаяся с интригой

Сюжет пьесы построен на реальных исторических событиях, мастерски переработанных в остроумную и изящную комедию. Скриб — драматург, виртуозно строящий драматургическую интригу, сочиняющий искрометные диалоги и оригинальные характеры. Пьеса «Стакан воды» — это классическая комедия, которая остается актуальной на протяжении уже полутора века.

Взаимосвязь политических и любовных интриг

Политические интриги остроумно соседствуют с любовными, лихо переплетаются, становясь зависимыми друг от друга. А в результате судьбы стран, захваченных войной, решают три дамы, увлеченные молодым красивым офицером. Вернее, ревность одной, коварство другой и искренняя любовь третьей.