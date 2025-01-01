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Стакан воды
Билеты от 1500₽
Киноафиша Стакан воды

Спектакль Стакан воды

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

По пьесе известного французского драматурга Эжена Скриба

В основе спектакля лежит пьеса известного французского драматурга Эжена Скриба, написанная им в 1840 году. Пьеса имеет огромную сценическую историю, ставилась во многих театрах мира. Первая постановка в России была осуществлена на сцене Малого театра с участием великих артистов прославленной труппы.

История, переплетающаяся с интригой

Сюжет пьесы построен на реальных исторических событиях, мастерски переработанных в остроумную и изящную комедию. Скриб — драматург, виртуозно строящий драматургическую интригу, сочиняющий искрометные диалоги и оригинальные характеры. Пьеса «Стакан воды» — это классическая комедия, которая остается актуальной на протяжении уже полутора века.

Взаимосвязь политических и любовных интриг

Политические интриги остроумно соседствуют с любовными, лихо переплетаются, становясь зависимыми друг от друга. А в результате судьбы стран, захваченных войной, решают три дамы, увлеченные молодым красивым офицером. Вернее, ревность одной, коварство другой и искренняя любовь третьей.

Режиссер
Борис Морозов
В ролях
Наталия Житкова
Николай Козак
Николай Козак
Андрей Кондаков
Иван Косичкин
Иван Косичкин
Александра Белоглазова
Александра Белоглазова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 1500 ₽

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