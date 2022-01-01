Социально-фантастический сериал «Трудно быть богом» снят по мотивам одноименного произведения братьев Стругацких, изданного в начале 1960-х. События разворачиваются в будущем, на отдаленной от Земли планете, в королевстве Арканар. Жители этого государства внешне похожи на людей, но уровень развития цивилизации соответствует позднему Средневековью. На планете неофициально находятся работники земного Института экспериментальной истории, которые уже несколько десятков лет наблюдают за тем, как развивается местное общество и по какому пути оно движется. Земные агенты работают под прикрытием.