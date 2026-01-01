Оповещения от Киноафиши
О спектакле

Спектакль «Предложение»: новое прочтение классики Фридриха Дюрренматта

Театр Армии представляет авторскую версию спектакля «Предложение» по мотивам пьесы Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы». Режиссёр Александр Лазарев, народный артист России, собрал на одной сцене настоящих мастеров театра.

Звёздный состав

В главных ролях зрителей ждут народные артисты России: Ольга Богданова, Александр Домогаров, Максим Аверин и Артём Каминский. Также в спектакле задействованы заслуженные артисты Николай Козак и Сергей Колесников, а также более 40 артистов труппы. Особое внимание привлекают воспитанники Детской студии театрального творчества Театра Армии, которые сделают спектакль ещё более многогранным.

Смысловая глубина

Чем уникален новый спектакль? Александр Лазарев делится своими мыслями: «Это не повесть, не рассказ, а притча. В какой-то степени — это продолжение темы, начатой нами в «Романе» — о выборе, о раскаянии и всепрощении или непрощении. В новом спектакле вновь коснёмся этих глобальных тем». Направление сюжета обещает быть глубоким и насыщенным. А финал остаётся открытым, что подогревает интерес.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль — уникальное сочетание талантливых артистов и актуальных тем позволит зрителям задуматься о важных жизненных вопросах.

Режиссер
Александр Лазарев-мл.
В ролях
Ольга Богданова
Ольга Богданова
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Максим Аверин
Максим Аверин
Николай Козак
Николай Козак
Роман Радов
Роман Радов

Март
Апрель
27 марта пятница
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 15000 ₽
28 марта суббота
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 500 ₽
18 апреля суббота
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 500 ₽
19 апреля воскресенье
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 500 ₽

