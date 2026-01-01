Спектакль Предложение

Театр Армии представляет авторскую версию спектакля «Предложение» по мотивам пьесы Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы». Режиссёр Александр Лазарев, народный артист России, собрал на одной сцене настоящих мастеров театра.
В главных ролях зрителей ждут народные артисты России: Ольга Богданова, Александр Домогаров, Максим Аверин и Артём Каминский. Также в спектакле задействованы заслуженные артисты Николай Козак и Сергей Колесников, а также более 40 артистов труппы. Особое внимание привлекают воспитанники Детской студии театрального творчества Театра Армии, которые сделают спектакль ещё более многогранным.
Чем уникален новый спектакль? Александр Лазарев делится своими мыслями: «Это не повесть, не рассказ, а притча. В какой-то степени — это продолжение темы, начатой нами в «Романе» — о выборе, о раскаянии и всепрощении или непрощении. В новом спектакле вновь коснёмся этих глобальных тем». Направление сюжета обещает быть глубоким и насыщенным. А финал остаётся открытым, что подогревает интерес.
Не упустите возможность увидеть этот спектакль — уникальное сочетание талантливых артистов и актуальных тем позволит зрителям задуматься о важных жизненных вопросах.