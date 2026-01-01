Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Персоны
Персоны
Александр Фолк
Alexander Folk
Дата рождения
30 мая 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Актерское амплуа
Герой триллеров, Актёр ужасов, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Шоссе в никуда
(1997)
Билеты
6.2
Секс, ложь, безумие
(1993)
4.5
Прогуливая уроки
(1989)
Фильмография Александр Фолк
7.3
Шоссе в никуда
Lost Highway
мистика, ужасы, триллер, драма
1997, США / Франция
6.2
Секс, ложь, безумие
Dream Lover
драма, детектив, триллер
1993, США
4.5
Прогуливая уроки
Cutting Class
ужасы, триллер
1989, США
