Александр Фолк
Александр Фолк Alexander Folk
Александр Фолк

Alexander Folk

Дата рождения
30 мая 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Актерское амплуа
Герой триллеров, Актёр ужасов, Драматический актёр

Популярные фильмы

Шоссе в никуда 7.3
Шоссе в никуда (1997)
Секс, ложь, безумие 6.2
Секс, ложь, безумие (1993)
Прогуливая уроки 4.5
Прогуливая уроки (1989)

Фильмография Александр Фолк

Жанр
Год
Шоссе в никуда 7.3
Шоссе в никуда Lost Highway
мистика, ужасы, триллер, драма 1997, США / Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Секс, ложь, безумие 6.2
Секс, ложь, безумие Dream Lover
драма, детектив, триллер 1993, США
Прогуливая уроки 4.5
Прогуливая уроки Cutting Class
ужасы, триллер 1989, США
