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Фильмография
Майкл Мэсси
Michael Massee
Киноафиша
Персоны
Майкл Мэсси
Майкл Мэсси
Michael Massee
Дата рождения
16 августа 1955
Возраст
61 год
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
20 октября 2016
Карьера
Актер
Место рождения
Канзас-Сити, США
Место смерти
Лос-Анджелес, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Герой боевиков
Биография Майкл Мэсси
Родился 16 августа 1955 года. Канзас Сити, штат Миссури, США
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Популярные фильмы
8.2
Секретные материалы
(1993)
8.2
Грань
(2008)
7.6
Напарницы
(2010)
Фильмография Майкл Мэсси
Зловещая шестерка
The Sinister Six
фантастика
2017, США
4.8
Возле двери дьявола
At the Devil's door
ужасы
2014, США
7.6
Напарницы
драма, криминал
2010, США
8.2
Грань
драма, боевик, фантастика
2008, США
6.3
Женщина-кошка
Catwoman
боевик, приключения, криминал, фантастика
2004, США / Австралия
Рецензия
7.5
Детектив Раш
драма, криминал
2003, США
6.6
Изображая бога
Playing God
триллер, драма, криминал
1997, США
7.3
Шоссе в никуда
Lost Highway
мистика, ужасы, триллер, драма
1997, США / Франция
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