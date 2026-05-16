Плодовитый абсурдист Кантен Дюпьё привозит по новой картине чуть ли не на каждый фестиваль, а в эти Канны — даже две. В секции «Двухнедельник режиссеров» он показал первый в карьере анимационный фильм, но главное внимание было приковано к «Полуночным показам», куда чаще всего попадают телесные хорроры или отвязные комедии. На первый взгляд «Полный Фил» совмещает в себе обе вещи, но на деле не дотягивает ни до одной из них. Фил — успешный…