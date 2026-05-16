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Постер фильма Полный Фил
5.4
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5.4

Полный Фил

, 2026
Full Phil
Франция, Бельгия / комедия, драма
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Постер фильма Полный Фил
5.4
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Philip Doom
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Madeleine Doom
Шарлотта Ле Бон
Шарлотта Ле Бон
Lucie
Тим Хайдекер
Тим Хайдекер
Chad
Эрик Верхейм
Эрик Верхейм
Andy
Эмма Маккей
Эмма Маккей
La fille du marais
Нассим Си Ахмед
Нассим Си Ахмед
Manager hôtel
Рафаэль Кенар
Рафаэль Кенар
Étienne Beydon
Serveur hôtel
Nicolas Raffy
Louise Balluriaud
Madeleine jeune
Loulou Hanssen
Sophia Doom
Режиссер Квентин Дюпьё
Сценарист Квентин Дюпьё
Композитор Siriusmo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Бельгия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 16 мая 2026
Производство Artémis Productions, Chi-Fou-Mi Productions, Samsa Film
Другие названия
Full Phil

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 13 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Наша рецензия

Раздутые образы маленького фильма с Кристен Стюарт и Вуди Харрельсоном.
Раздутые образы маленького фильма с Кристен Стюарт и Вуди Харрельсоном. Плодовитый абсурдист Кантен Дюпьё привозит по новой картине чуть ли не на каждый фестиваль, а в эти Канны — даже две. В секции «Двухнедельник режиссеров» он показал первый в карьере анимационный фильм, но главное внимание было приковано к «Полуночным показам», куда чаще всего попадают телесные хорроры или отвязные комедии. На первый взгляд «Полный Фил» совмещает в себе обе вещи, но на деле не дотягивает ни до одной из них.  Фил — успешный…

Отзывы о фильме

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