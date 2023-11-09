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Янник
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Yannick

Янник, 2023

2023 / Франция
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мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 9 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Квентин Дюпьё
Квентин Дюпьё
В ролях
Рафаэль Кенар
Пио Мармай
Пио Мармай
Бланш Гарден
Бланш Гарден
Laurent Nicolas
Сава Лолов
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
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Постер фильма Янник 1 постер
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