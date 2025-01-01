Меню
Квентин Дюпьё
Награды
Награды и номинации Квентина Дюпьё
Quentin Dupieux
Венецианский кинофестиваль 2014
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2012
Мировое кино – драматургия
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2019
Полночная дрожь
Номинант
