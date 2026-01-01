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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Жан Габен
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Награды и номинации Жан Габен
Jean Gabin
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Награды и номинации Жан Габен
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best Foreign Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
Best Foreign Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1954
Лучший актер
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1951
Best Actor
Победитель
Берлинале 1971
Лучший актер
Победитель
Берлинале 1959
Лучший актер
Победитель
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