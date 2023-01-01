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Астронавт
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L'astronaute

Астронавт, 2022

2022 / Франция
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0 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Николас Жиро
Николас Жиро
В ролях
Николас Жиро
Николас Жиро
Матье Кассовиц
Матье Кассовиц
Элен Венсан
Элен Венсан
Бруно Лоше
Бруно Лоше
Ипполит Жирардо
Ипполит Жирардо
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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6.9 IMDb
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Постер фильма Астронавт 1 постер
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