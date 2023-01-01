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Астронавт
L'astronaute
Астронавт, 2022
2022 / Франция
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Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
комедия
драма
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о выходе в прокат
мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2022
Возраст
18+
Режиссер
Николас Жиро
В ролях
Николас Жиро
Матье Кассовиц
Элен Венсан
Бруно Лоше
Ипполит Жирардо
Все актеры и съемочная группа
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0
голосов
6.9
IMDb
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