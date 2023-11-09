Пришлось дать взятку: не поверите, как Гайдай нашел своего любимого актера

В жизни Леонида Гайдая был случай, когда он без проб утвердил актера на роль. Своей популярностью Михаил Кокшенов обязан не только счастливому стечению обстоятельств. Ему пришлось сильно потратиться, чтобы обратить на себя внимание.

Постановщик случайно увидел фото артиста в киоске «Союзпечать». Его лицо красовалось на открытке. Мастер комедийного жанра сразу понял, что перед ним тот, кто ему нужен. Он связался с Кокшеновым и отдал ему роль соседа Софьи в ленте «Не может быть!».

Вряд ли бы все сложилось именно так, если бы лицедей не последовал совету Евгения Моргунова. Именно он порекомендовал неопытному коллеге отправить свой снимок для печати в коллекции под названием «Актеры советского кино». Поскольку Михаил Михайлович никому еще не был известен, пришлось дать взятку. Сумма оказалась серьезной — три тысячи рублей. Знаменитости пришлось занимать у друзей, но, как показало время, сделал он это не напрасно.