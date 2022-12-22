Надя Клюева выбрала не того: по ее пути шла каждая вторая гражданка СССР

Героиня легендарной комедии «Самая обаятельная и привлекательная» Надя Клюева решала серьезную проблему. Ее терзал непростой вопрос: как выйти замуж? И вот как она справилась с этой задачей.

В конце всей истории Надя выбирает Гену Сысоева и вот почему. С ним девушке весело, комфортно и хорошо. Но у Гены есть существенный минус — он слишком безынициативный. Герой не мог пригласить Надю на свидание, хотя испытывал к ней симпатию и знал, что она свободна. Похоже, в отношениях с ним Клюевой придется постоянно брать дело в свои руки и делать предложение руки и сердца.

Увы, такая модель не нонсенс: многие советские женщины выбирали слабых мужчин и сами «везли» отношения. Этой участи Надя легко бы избежала, если бы выбрала Леху Пряхина, которого сыграл Михаил Кокшенов. Видный, но простоватый кандидат из деревни не особо приглянулся Клюевой. Зато он единственный, кто добивался расположения героини.

А еще Леха достал билет на концерт Джанни Моранди и ради этого даже пропустил футбол. Как пишет Дзен-канал «Цветок кактуса », активный Пряхин вполне мог покорить Надю, но она оставалась к нему равнодушной.