Михаил Сегал
Награды
Награды и номинации Михаила Сегала
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Михаила Сегала
Кинофестиваль Кинотавр 2020
Специальный диплом жюри
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2012
Лучший сценарий
Победитель
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2011
Кинотавр. Короткометражный фильм
Победитель
Кинотавр 2018
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2014
Главный приз фестиваля
Номинант
