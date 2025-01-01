Меню
Награды и номинации Михаила Сегала

Кинофестиваль Кинотавр 2020 Кинофестиваль Кинотавр 2020
Специальный диплом жюри
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2012 Кинотавр 2012
Лучший сценарий
Победитель
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2011 Кинотавр 2011
Кинотавр. Короткометражный фильм
Победитель
Кинотавр 2018 Кинотавр 2018
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2014 Кинотавр 2014
Главный приз фестиваля
Номинант
