Сериал «Пелагия и белый бульдог» – это детектив по бестселлеру российского писателя Бориса Акунина. Главная героиня истории – монахиня отдаленного монастыря в русской провинции по имени Пелагия. Несмотря на выбранный путь Божьей невесты, женщина обладает поистине чудесной интуицией и уникальной логикой, которой может позавидовать любой мужчина. Когда в городе неподалеку от монастыря находят повесившимся набожного и доброго человека Павла Аристарховича, способности Пелагии находят свое применение.