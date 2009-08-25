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Постер сериала Пелагия и белый бульдог
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Киноафиша Сериалы Пелагия и белый бульдог

Пелагия и белый бульдог (2009 - 2009)

Пелагия и белый бульдог 18+
Год выпуска 2009
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 5 часов 44 минуты

О чем сериал

Сериал «Пелагия и белый бульдог» – это детектив по бестселлеру российского писателя Бориса Акунина. Главная героиня истории – монахиня отдаленного монастыря в русской провинции по имени Пелагия. Несмотря на выбранный путь Божьей невесты, женщина обладает поистине чудесной интуицией и уникальной логикой, которой может позавидовать любой мужчина. Когда в городе неподалеку от монастыря находят повесившимся набожного и доброго человека Павла Аристарховича, способности Пелагии находят свое применение.

В ролях
В ролях
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Нина Усатова
Нина Усатова
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Пелагия и белый бульдог - Сезон 1 Сезон 1
2009, 8 эпизодов
 
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