Сериал «Доктор Краснов» – это медицинская драма о враче, потерявшем память. Андрей Краснов был преуспевающим диагностом и заведовал терапевтическим отделением, но из-за аварии последние десять лет жизни исчезают из его памяти. Выясняется, что за этот срок он успел развестись с супругой Аней, поссориться с дочерью и найти новую любовь – коллегу Дашу. Теперь он вынужден не только выстраивать свою жизнь заново, но и вновь начинать карьеру с должности простого медбрата. Тем временем в больнице загадочно погибает пациент.