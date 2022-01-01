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Киноафиша Сериалы Доктор Краснов
Доктор Краснов (2022 - …) Доктор Краснов
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Сериал «Доктор Краснов» – это медицинская драма о враче, потерявшем память. Андрей Краснов был преуспевающим диагностом и заведовал терапевтическим отделением, но из-за аварии последние десять лет жизни исчезают из его памяти. Выясняется, что за этот срок он успел развестись с супругой Аней, поссориться с дочерью и найти новую любовь – коллегу Дашу. Теперь он вынужден не только выстраивать свою жизнь заново, но и вновь начинать карьеру с должности простого медбрата. Тем временем в больнице загадочно погибает пациент.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Марина Дюжева
Марина Дюжева
Ольга Красько
Ольга Красько
Александр Сирин
Александр Сирин
Александр Ратников
Александр Ратников
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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