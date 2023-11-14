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Киноафиша Новости Сергей Марин расследует ряд загадочных убийств в трейлере исторического детектива «Цербер»

Сергей Марин расследует ряд загадочных убийств в трейлере исторического детектива «Цербер»

14 ноября 2023 16:17
Сергей Марин расследует ряд загадочных убийств в трейлере исторического детектива «Цербер»

Сериал стал победителем фестиваля «Пилот» 2023.

Онлайн-кинотеатр PPREMIR представил трейлер масштабного костюмированного детективного сериала «Цербер», действе которого разворачивается сразу после подавления восстания декабристов в 1825 году. Премьера на стриминге состоится 23 ноября.

Предотвратив свержение императора, царская власть продолжает выслеживать инициаторов заговора и тех, кто поддерживал декабристов. В то же время в Петербурге имеет место серия связанных между собой убийств. Загадочный мститель жестоко расправляется с теми, кто делал доносы на декабристов. Также убийца оставляет рядом с трупами строчки из стихотворения Александра Пушкина. Расследует это дело прибывший из Москвы сыщик Лавр Петрович (Тимофей Трибунцев), помогать которому вынужден освобожденный из-под следствия дворянин Александр Бошняк (Сергей Марин). Одним из действующих лиц станет также польская авантюристка Каролина Собаньска, которая была музой Пушкина.

Кроме Бошняка, молодого Пушкина и Собаньской, в сериале фигурируют и другие исторические личности. В их числе граф Иван Витт, граф Бенкендорф и император Николай I.

Режиссером выступает Владимир Щегольков. Сценарий написал Александр Гоноровский. В актерский состав вместе с Мариным и Трибунцевым вошлм Кирилл Кяро, Евгений Цыганов, Александр Горбатов, Вера Колесникова и другие.

Фото: Онлайн-кинотеатр PREMIER
Елена Королева
Елена Королева
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