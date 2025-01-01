Меню
Персоны
Энди Сэмберг
Награды
Награды и номинации Энди Сэмберг
Andy Samberg
Награды и номинации Энди Сэмберг
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2021
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Золотая малина 2013
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
