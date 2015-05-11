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Киноафиша Сериалы Принц Сибири

Принц Сибири (2015 - 2015)

Princ Sibiri 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 15 часов 0 минут

О чем сериал

Максим — талантливый программист из мегаполиса, привыкший к комфортной и спокойной жизни. Однажды он попадает в заварушку с участием (уже бывшего) хорошего друга и влиятельного олигарха. Наемники объявляют охоту на парня, чтобы «спросить» за грехи, которые он не совершал. Максиму приходится бежать из Петербурга в глухое село, чтобы спасти собственную шкуру. Вот только навыки выживания в деревне без интернета у парня стремятся к нулю. Остается только заново переизобрести себя. Например, устроиться работать на лесопилку и подружиться с местными гопниками, не такими уж страшными на поверку.

В ролях
В ролях
Иван Жидков
Иван Жидков
Кристина Кузьмина
Кристина Кузьмина
Владимир Литвинов
Полина Воробьева
Полина Воробьева
Кирилл Нагиев
Кирилл Нагиев
Алексей Симонов
Алексей Симонов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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3.8 IMDb
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Сезоны
Принц Сибири - Сезон 1 Сезон 1
2015, 20 эпизодов
 
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