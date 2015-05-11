Максим — талантливый программист из мегаполиса, привыкший к комфортной и спокойной жизни. Однажды он попадает в заварушку с участием (уже бывшего) хорошего друга и влиятельного олигарха. Наемники объявляют охоту на парня, чтобы «спросить» за грехи, которые он не совершал. Максиму приходится бежать из Петербурга в глухое село, чтобы спасти собственную шкуру. Вот только навыки выживания в деревне без интернета у парня стремятся к нулю. Остается только заново переизобрести себя. Например, устроиться работать на лесопилку и подружиться с местными гопниками, не такими уж страшными на поверку.