Мужчина моей мечты
Киноафиша Мужчина моей мечты

Спектакль Мужчина моей мечты

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Непредсказуемая комедия о любви и страхах с участием любимых артистов

Приглашаем вас на спектакль, основанный на французской комедии Клемона Мишеля. Это остроумное произведение погружает зрителей в мир человеческих взаимоотношений, полных забавных недоразумений и неожиданных поворотов.

Сюжет

Главный герой пьесы, Поль, испытывает разочарование в совместной жизни с Софи. Его страх перед брачными посягательствами Софи приводит к внутреннему конфликту: Поль трусоват и не решается на открытый разрыв. В desperation он принимает экстраординарное решение — пригласить своего друга Мартина жить с ними, надеясь, что это поможет избавиться от Софи.

Интересные факты

  • Клемон Мишель — французский драматург, который славится своими комедиями, наполненными ироничными наблюдениями о человеческой природе.
  • Спектакль обещает множество комичных ситуаций и остроумных диалогов, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных зрителей.
  • Постановка уже получила положительные отзывы на театральных фестивалях, где зрители отмечают динамичность и актерское мастерство.

Не упустите возможность!

Приходите на спектакль, чтобы увидеть, как Поль справится с ситуацией, полную комических недоразумений, и какие уроки он извлечет из своих страхов и сомнений. Это будет захватывающее театральное приключение, которое обязательно стоит увидеть!

Режиссер
Андрей Носков
Андрей Носков
В ролях
Андрей Носков
Андрей Носков
Кристина Кузьмина
Кристина Кузьмина
Илья Носков
Илья Носков
Илья Носков

Купить билет на спектакль Мужчина моей мечты

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
14 февраля суббота
19:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
от 1000 ₽
26 февраля четверг
19:00
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
от 1500 ₽

