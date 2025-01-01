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Здрасьте, я Ваша тетя!
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Спектакль Здрасьте, я Ваша тетя!

Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«ЗдраСьте, я Ваша тетя!» в Театре эстрады им. Аркадия Райкина

Театр Эстрады имени Аркадия Райкина и известный актер Андрей Носков представляют комедийный спектакль «ЗдраСьте, я Ваша тетя!». Эта искрометная постановка погружает зрителей в мир забавных недоразумений и непростых ситуаций, в которые попадает безработный авантюрист Бабс Баберлей, вынужденный притвориться богатой бразильской тетушкой-миллионершей. История, известная многим по фильму 1975 года с Александром Калягиным, имеет долгую театральную историю, начавшуюся еще в XIX веке.

Оригинальная пьеса «Тетка Чарлея» была написана английским драматургом Брэндоном Томасом и впервые поставлена в Лондоне в 1892 году. Успех был столь велик, что исполнитель главной роли смог на гонорар построить собственный театр. Постановка пользовалась огромной популярностью и на Бродвее, а затем покорила театральные сцены по всему миру, включая Россию.

В новой версии спектакля, режиссером и исполнителем главной роли выступил Андрей Носков. Действие перенесено в Англию 1960-х годов, в атмосферу студенческого общежития Оксфорда. Носков блестяще воплощает образ незадачливого студента, вынужденного играть роль эксцентричной тетушки, способной очаровать всех вокруг — от старого солдата до строгого судьи.

Лихо закрученный сюжет, яркие персонажи и тонкий английский юмор делают этот спектакль по-настоящему незабываемым. Аншлаговые залы и громкий смех зрителей — лучшее подтверждение того, что новая версия классической комедии удалась. Не пропустите возможность увидеть этот шедевр на сцене Театра Эстрады!

Режиссер
Андрей Носков
В ролях
Андрей Носков
Андрей Носков
Кристина Кузьмина
Кристина Кузьмина
Алексей Васильев
Анастасия Лазо
Анастасия Лазо
Юлия Шахмуратова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 июля
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 2300 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 2300 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Здрасьте, я Ваша тетя! Здрасьте, я Ваша тетя! Здрасьте, я Ваша тетя! Здрасьте, я Ваша тетя! Здрасьте, я Ваша тетя! Здрасьте, я Ваша тетя! Здрасьте, я Ваша тетя! Здрасьте, я Ваша тетя!

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