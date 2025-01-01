«ЗдраСьте, я Ваша тетя!» в Театре эстрады им. Аркадия Райкина

Театр Эстрады имени Аркадия Райкина и известный актер Андрей Носков представляют комедийный спектакль «ЗдраСьте, я Ваша тетя!». Эта искрометная постановка погружает зрителей в мир забавных недоразумений и непростых ситуаций, в которые попадает безработный авантюрист Бабс Баберлей, вынужденный притвориться богатой бразильской тетушкой-миллионершей. История, известная многим по фильму 1975 года с Александром Калягиным, имеет долгую театральную историю, начавшуюся еще в XIX веке.

Оригинальная пьеса «Тетка Чарлея» была написана английским драматургом Брэндоном Томасом и впервые поставлена в Лондоне в 1892 году. Успех был столь велик, что исполнитель главной роли смог на гонорар построить собственный театр. Постановка пользовалась огромной популярностью и на Бродвее, а затем покорила театральные сцены по всему миру, включая Россию.

В новой версии спектакля, режиссером и исполнителем главной роли выступил Андрей Носков. Действие перенесено в Англию 1960-х годов, в атмосферу студенческого общежития Оксфорда. Носков блестяще воплощает образ незадачливого студента, вынужденного играть роль эксцентричной тетушки, способной очаровать всех вокруг — от старого солдата до строгого судьи.

Лихо закрученный сюжет, яркие персонажи и тонкий английский юмор делают этот спектакль по-настоящему незабываемым. Аншлаговые залы и громкий смех зрителей — лучшее подтверждение того, что новая версия классической комедии удалась. Не пропустите возможность увидеть этот шедевр на сцене Театра Эстрады!