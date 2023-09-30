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Постер сериала Ледяное сердце Северины
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Киноафиша Сериалы Ледяное сердце Северины

Ледяное сердце Северины (2023 - 2023)

Ledyanoe serdce Severiny 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

За основу сериала взят сюжет одноименного произведения писательницы Марии Вороновой. После событий картины «Книжная девочка» миновало 3 года. Профессор Руслан Волчеткин по-прежнему очаровывает дам в больнице. Следующей его «жертвой» оказалась Инга, привлекательная дама и одаренный хирург. Она уже практически утратила надежду, что Руслан когда-нибудь бросит жену, смирилась с тем, что до конца дней будет матерью-одиночкой и любовницей несвободного мужчины. Так бы и случилось, если бы в ее жизни не появилась Северина.

В ролях
В ролях
Ирина Ракшина
Кристина Кузьмина
Кристина Кузьмина
Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов
Алексей Ведерников
Алексей Ведерников
Евгения Глотова
Евгения Глотова
Дмитрий Лавров
Дмитрий Лавров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Ледяное сердце Северины - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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