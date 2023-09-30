За основу сериала взят сюжет одноименного произведения писательницы Марии Вороновой. После событий картины «Книжная девочка» миновало 3 года. Профессор Руслан Волчеткин по-прежнему очаровывает дам в больнице. Следующей его «жертвой» оказалась Инга, привлекательная дама и одаренный хирург. Она уже практически утратила надежду, что Руслан когда-нибудь бросит жену, смирилась с тем, что до конца дней будет матерью-одиночкой и любовницей несвободного мужчины. Так бы и случилось, если бы в ее жизни не появилась Северина.