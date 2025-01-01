Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Том Селлек
Награды
Награды и номинации Тома Селлека
Tom Selleck
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Тома Селлека
Золотой глобус 1985
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1988
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Золотая малина 1993
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Лучший поцелуй
Номинант
Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
«Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667