Габор Чупо
Gábor Csupó
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Габора Чупо
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Children's Program
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Children's Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Children's Program
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Children's Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Children's Program
Номинант
Outstanding Children's Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Children's Program
Номинант
Outstanding Children's Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Best Feature Film
Номинант
