Клод Шаброль
Награды
Награды и номинации Клода Шаброля
Claude Chabrol
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Клода Шаброля
Каннский кинофестиваль 1985
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1978
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
Filmcritica "Bastone Bianco" Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1988
Best Film
Победитель
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1995
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1959
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2009
Камера Берлинале
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 1995
Премия "Метро-Медиа"
Победитель
Берлинале 1973
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1959
Золотой берлинский медведь
Победитель
Берлинале 2006
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2003
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1999
Золотой берлинский медведь
Номинант
ММКФ 1991
Золотой Святой Георгий
Номинант
Берлинале 1987
Золотой берлинский медведь
Номинант
