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Вам что, наша власть не нравится?!
6.1
Вам что, наша власть не нравится?!
, 1989
Vam chto, nasha vlast ne nravitsya?!
СССР / комедия, драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.1
В ролях
Андрей Петров
Марина Полицеймако
Вячеслав Невинный
Владимир Стеклов
Виктор Павлов
Нина Дорошина
Любовь Тимофеевна Полехина
Лев Борисов
Алексей Консовский
Людмила Иванова
Режиссер
Анатолий Бобровский
Сценарист
Борис Можаев
Композитор
Исаак Иосифович Шварц
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
1989
Производство
Мосфильм
Другие названия
Vam chto, nasha vlast ne nravitsya?!, What? You Don't Like Our Authorities?, Вам что, наша власть не нравится?!
Еще
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 18 ноября 2022
Отзывы о фильме
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