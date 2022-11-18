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Постер фильма Вам что, наша власть не нравится?!
6.1
Киноафиша Фильмы Вам что, наша власть не нравится?!
6.1

Вам что, наша власть не нравится?!

, 1989
Vam chto, nasha vlast ne nravitsya?!
СССР / комедия, драма / 18+
Постер фильма Вам что, наша власть не нравится?!
6.1

В ролях

Андрей Петров
Марина Полицеймако
Вячеслав Невинный
Вячеслав Невинный
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Виктор Павлов
Виктор Павлов
Нина Дорошина
Нина Дорошина
Любовь Тимофеевна Полехина
Лев Борисов
Лев Борисов
Алексей Консовский
Алексей Консовский
Людмила Иванова
Людмила Иванова
Режиссер Анатолий Бобровский
Сценарист Борис Можаев
Композитор Исаак Иосифович Шварц
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1989
Производство Мосфильм
Другие названия
Vam chto, nasha vlast ne nravitsya?!, What? You Don't Like Our Authorities?, Вам что, наша власть не нравится?!

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 18 ноября 2022

Отзывы о фильме

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