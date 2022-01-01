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Тенор, 2022

2022 / Франция
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О фильме
Работая на полставки разносчиком еды, Антуан, начинающий молодой рэпер из пригорода Парижа, знакомится с миссис Луазо, выдающимся преподавателем Парижской оперы. Ошеломленная незаурядным талантом молодого человека, она знакомит его с миром оперы. Когда Антуан становится одним из учеников миссис Луазо, он скрывает свою новую мечту от друзей и семьи, боясь, что они не поймут – эта двойная жизнь тяготит его... Где-то между позолоченным и чопорным парижским высшим классом и суровыми, но свободолюбивыми и знакомыми пригородами, в которых он вырос, Антуану придется найти свой собственный голос.
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Клод З. Джуниор
В ролях
Мишель Ларок
Мишель Ларок
Мохамед Белхир
Гийом Дюэме
Maëva El Aroussi
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тенор 2 постера
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