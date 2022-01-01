Тенор, 2022

Работая на полставки разносчиком еды, Антуан, начинающий молодой рэпер из пригорода Парижа, знакомится с миссис Луазо, выдающимся преподавателем Парижской оперы. Ошеломленная незаурядным талантом молодого человека, она знакомит его с миром оперы. Когда Антуан становится одним из учеников миссис Луазо, он скрывает свою новую мечту от друзей и семьи, боясь, что они не поймут – эта двойная жизнь тяготит его... Где-то между позолоченным и чопорным парижским высшим классом и суровыми, но свободолюбивыми и знакомыми пригородами, в которых он вырос, Антуану придется найти свой собственный голос.

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