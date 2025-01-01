Патрик, скромный работник и ярый защитник прав трудящихся в одно утро узнает, что унаследовал 100 миллионов евро. Но вместо радости от свалившихся на голову денег – почувствовал тяжесть под прессом купюр: друзья на работе твердят «Ты теперь не наш!», жена обвиняет в жадности, а дети отказываются от его богатств. Да и самому ему «новая богатая» жизнь становится в тягость – с одной стороны долгожданные возможности, а с другой – привычка складывать все в сейф и мания экономить. Патрику придется преодолеть денежный кризис, череду светских бесед, авокадо с устрицами на обед, покупку ненужного особняка и электромобиля, чтобы сохранить друзей и семью...