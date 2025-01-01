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Постер фильма Бедный богач
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Киноафиша Фильмы Бедный богач

Бедный богач

100 millions!
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Патрик, скромный работник и ярый защитник прав трудящихся в одно утро узнает, что унаследовал 100 миллионов евро. Но вместо радости от свалившихся на голову денег – почувствовал тяжесть под прессом купюр: друзья на работе твердят «Ты теперь не наш!», жена обвиняет в жадности, а дети отказываются от его богатств. Да и самому ему «новая богатая» жизнь становится в тягость – с одной стороны долгожданные возможности, а с другой – привычка складывать все в сейф и мания экономить. Патрику придется преодолеть денежный кризис, череду светских бесед, авокадо с устрицами на обед, покупку ненужного особняка и электромобиля, чтобы сохранить друзей и семью...

Бедный богач - дублированный трейлер
Бедный богач  дублированный трейлер
Страна Франция
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2025
Производство Les Films Manuel Munz, Coup De Foudre Production, TF1 Films Production
Другие названия
100 millions!, 100 Million!, Cent Millions!
Режиссер
Nath Dumont
В ролях
Кад Мерад
Кад Мерад
Мишель Ларок
Мишель Ларок
Фатсах Буяхмед
Гай Леклюиз
Гай Леклюиз
Мартин Карманн
Мартин Карманн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
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Бедный богач - дублированный трейлер
Бедный богач Дублированный трейлер
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