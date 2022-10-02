1963 год, Дания. Пока мир охвачен рок-н-роллом и политическими потрясениями, в небольшой провинции предприимчивый Аксель создает изобретение, которое перевернёт индустрию красоты — электрическую плойку. Дерзкая идея меняет судьбы женщин, но на пути к успеху героя ждут предательство, финансовые катастрофы и личные потери. Вместе с верными союзниками — смелой фермершей Бирте и талантливым парикмахером Францем — Аксель бросает вызов традициям и крупным корпорациям. Однако хватит ли ему сил, чтобы выдержать удар судьбы и достичь успеха.