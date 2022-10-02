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Постер сериала Бигуди Кармен
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Киноафиша Сериалы Бигуди Кармен

Бигуди Кармен (2022 - …)

Carmen Curlers 18+
Год выпуска 2022
Страна Дания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 55 минут
Телеканал DR1
Продолжительность сериала 14 часов 40 минут

О чем сериал

1963 год, Дания. Пока мир охвачен рок-н-роллом и политическими потрясениями, в небольшой провинции предприимчивый Аксель создает изобретение, которое перевернёт индустрию красоты — электрическую плойку. Дерзкая идея меняет судьбы женщин, но на пути к успеху героя ждут предательство, финансовые катастрофы и личные потери. Вместе с верными союзниками — смелой фермершей Бирте и талантливым парикмахером Францем — Аксель бросает вызов традициям и крупным корпорациям. Однако хватит ли ему сил, чтобы выдержать удар судьбы и достичь успеха.

В ролях
В ролях
Кристиан Тафдруп
Кристиан Тафдруп
Ларс Ранте
Фанни Борнедаль
Розалинд Мюнстер
Розалинд Мюнстер
Синье Эгхольм Олсен
Синье Эгхольм Олсен
Милле Лефельдт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.5 IMDb
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Сезоны
Бигуди Кармен - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Бигуди Кармен - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 8 эпизодов
 
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