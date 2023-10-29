Спецназовец Нильс Оксен (Якоб Ульрик Ломанн) несколько лет провел в Афганистане, где достойно нес службу и получил несколько почетных наград. Вернувшись на родину, заслуженный ветеран вместе с семьей и собакой переселяется в лес, подальше от цивилизации. Оксен обращается к высшему начальству и рассказывает, что из-за ошибок и трусости майора погиб его боевой товарищ. Однако у майора обнаруживаются хорошие связи. В это же время в Дании начинается серия жестоких убийств, которые пытаются повесить на Оксена. Его выгоняют из армии и лишают всех наград. Бойцу предстоит найти настоящего убийцу, чтобы вернуть себе честное имя.