Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Оксен
Постер сериала Оксен
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Оксен

Оксен (2023 - …)

Oxen 18+
Год выпуска 2023
Страна Дания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис TV 2 Play
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут

О чем сериал

Спецназовец Нильс Оксен (Якоб Ульрик Ломанн) несколько лет провел в Афганистане, где достойно нес службу и получил несколько почетных наград. Вернувшись на родину, заслуженный ветеран вместе с семьей и собакой переселяется в лес, подальше от цивилизации. Оксен обращается к высшему начальству и рассказывает, что из-за ошибок и трусости майора погиб его боевой товарищ. Однако у майора обнаруживаются хорошие связи. В это же время в Дании начинается серия жестоких убийств, которые пытаются повесить на Оксена. Его выгоняют из армии и лишают всех наград. Бойцу предстоит найти настоящего убийцу, чтобы вернуть себе честное имя. 

В ролях
В ролях
Якоб Ульрик Ломанн
Якоб Ульрик Ломанн
Эллен Хиллингсё
Биргитта Йорт Сёренсен
Андерс Хейнриксен
Хенрик Бирк
Рейну Шолтен ван Ашат
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.4 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Оксен - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Ольга Ефремова 30 сентября 2024, 10:49
Сериал великолепен!!!Показ истину и факты это надо уметь,режессёр талантлив,сценарист птица высокого профессионального полёта.Аплодирую стоя каждому актёру и актрисе снимавшимся в сериале ОКСЕН!
Отзывы Написать
Кадры из сериал
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше