Не говори никому - второй дублированный трейлер
Не говори никому. Второй дублированный трейлер

Не говори никому. Второй дублированный трейлер

Дата публикации: 1 сентября 2022
Не говори никому – Во время отпуска в живописной Италии молодая семья случайно знакомится с приятной парой, у которых есть немой ребенок. Они проводят время вместе, обмениваются контактами и даже обещают остаться на связи после отпуска. Несколько месяцев спустя, семья получает загадочное приглашение от этой пары посетить их загородный дом вдали от городской суеты. Радостные ожидания о выходных в приятной компании оборачиваются кошмаром, когда молодая семья узнаёт, что их новые друзья совсем не те, за кого себя выдавали.
Стас Уразаев 18 сентября 2022, 20:40
Оценка
Ничего хорошего
18 сентября 2022, 20:40 Ответить
Comon 6 октября 2022, 01:44
Оценка
Весьма поучительный фильмец. Конечно же это европейская толерантность а не триллер про маньяков. Посыл понятен, если они сами это видят, то они не безнадёжны.
6 октября 2022, 01:44 Ответить
Элина Какоджанян 9 октября 2022, 10:15
Оценка
Удачный фильм. Такой неприятный осадок остался после просмотра. Не понимаю, кто мог такой ужас снять. Весь филь никак не развивался, а в конце ужасное, неприятное завершение 👎🏻👎🏻👎🏻
9 октября 2022, 10:15 Ответить
Алсу Хасянова 8 февраля 2023, 23:44
Оценка
Ужасный фильм. Весь фильм нудный. Конец ужасный. Мерзкий 🤢 не рекомендую . Не тратьте время
8 февраля 2023, 23:44 Ответить
Roman Taratasuk 28 апреля 2023, 01:42
Оценка
Кристиан Тафдруп сдохни пидор,что бы такие фильмы не снимал хуясос!
28 апреля 2023, 01:42 Ответить
6.1 Не говори никому
Не говори никому триллер, ужасы, 2022, Дания / Нидерланды
