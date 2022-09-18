Не говори никому
Во время отпуска в живописной Италии молодая семья случайно знакомится с приятной парой, у которых есть немой ребенок. Они проводят время вместе, обмениваются контактами и даже обещают остаться на связи после отпуска. Несколько месяцев спустя, семья получает загадочное приглашение от этой пары посетить их загородный дом вдали от городской суеты.
Радостные ожидания о выходных в приятной компании оборачиваются кошмаром, когда молодая семья узнаёт, что их новые друзья совсем не те, за кого себя выдавали.
