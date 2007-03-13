Цыпленок и Карри – одноклассники, неразлучные друзья (за что они и получили свои прозвища). Провалившись на выпускных экзаменах, ребята – чтобы спастись от гнева родных – выдумывают, будто Карри (индийский мальчик, усыновленный итальянцами) страдает от кризиса идентичности и должен в компании закадычного друга отправиться в Индию искать свои корни. План сработал: ребята в Индии, но путешествие пойдет совсем не так, как было задумано. Цыпленок влюбится в Кьяру, доктора из организации «Врачи без границ», которая гораздо старше его. А Карри, открывая для себя Индию, пройдет через реакцию неприятия, чтобы потом влюбиться в страну…

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