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Постер фильма Уроки полета
5.1
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5.1

Уроки полета

, 2007
Lezioni di volo
Италия, Франция, Индия / драма / 18+
Постер фильма Уроки полета
5.1

О фильме

Цыпленок и Карри – одноклассники, неразлучные друзья (за что они и получили свои прозвища). Провалившись на выпускных экзаменах, ребята – чтобы спастись от гнева родных – выдумывают, будто Карри (индийский мальчик, усыновленный итальянцами) страдает от кризиса идентичности и должен в компании закадычного друга отправиться в Индию искать свои корни. План сработал: ребята в Индии, но путешествие пойдет совсем не так, как было задумано. Цыпленок влюбится в Кьяру, доктора из организации «Врачи без границ», которая гораздо старше его. А Карри, открывая для себя Индию, пройдет через реакцию неприятия, чтобы потом влюбиться в страну…

В ролях

Андреа Мильо Ризи
Apollonio 'Pollo'
Том Энджел Карумати
Marco 'Curry'
Джованна Меццоджорно
Джованна Меццоджорно
Chiara Della Notte
Флавио Буччи
Leone, padre di Pollo
Анна Гальена
Анна Гальена
Madre di Pollo
Анджела Финоккьяро
Анджела Финоккьяро
Annalisa - madre di Curry
Роберто Читран
Роберто Читран
Stefano - padre di Curry
Мануэла Спарта
Monica
Мария Пайато
Grassoccia
Риккардо Цинна
Режиссер Франческа Аркибуджи
Сценарист Франческа Аркибуджи, Дориана Леондефф
Композитор Баттиста Лена
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция / Индия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 13 марта 2007
Дата выхода
16 марта 2007 Италия
Сборы в мире $2 270 431
Производство Cattleya, Flying Lessons Film, Rai Cinema
Другие названия
Lezioni di volo, Flying Lessons, Flyglektioner, Lekcje latania, Lições de Voo, Repülőiskola, Уроки полета

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb

Отзывы о фильме

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