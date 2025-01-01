Меню
Персоны
Гленда Джексон
Награды
Glenda Jackson
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Гленда Джексон
Оскар 1974
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1971
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1976
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1972
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1985
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1972
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1971
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role
Победитель
Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Dramatic Series
Победитель
Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Лучшая женская роль
Победитель
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Лучшая женская роль
Номинант
