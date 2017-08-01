«Кто эти люди?»: Рецензия Киноафиши

Весь мир - театр

«Кто эти люди?» - солнечная комедия, отмеченная в более чем 20 итальянских и международных кинофестивалях, имеющая множество престижных номинаций (в том числе и на итальянский «Оскар»), наконец-то появилась в российском прокате.

Кадр из фильма «Кто эти люди?»

Давид (Эдоардо Лео) мечтал стать писателем, но единственную изданную книгу читала только любящая тетушка. Тогда он ушел в журналистику, затем еще несколько раз сменил работу и вот он уже совсем далек от своей мечты, работая офисным клерком в совершенно иной сфере. Накануне важной презентации революционного изобретения, странноватого вида официант по имени Марчелло (Марко Джаллини) подходит к Давиду и усыпив бдительность лестью, уговаривает его прокатиться до дома, где их ждут две красотки. Когда Давид очнулась после бурно проведенного времени, оказалось что он потерял работу, машину, все деньги со счета и свою девушку. Пойдя по следу своих ночных друзей, он находит их, но не чтобы сдать в полицию. Обескураженный оригинальным стилем жизни мошенников, он решает с помощью них привнести в свою жизнь долгожданные приключения.

Кадр из фильма «Кто эти люди?»

Итальянцы уже давно прославились как мастера комедий. Ну кто из нас не видел легкую романтическую комедию «Прости за любовь» или легендарные фильмы с Челентано? На сегодняшний день Италия не сдает позиций, и «Кто эти люди» с одной стороны продолжают славную традицию «Блефа» с Челентано, с другой же создает совершенно новое кино, предчувствуя потребности современного поколения.

Марко Джаллини, которого мы помним еще по недавно отгремевшим «Идеальным незнакомцам», на этот раз не сидел скромно за столом, а колесил по Италии и показывал весь свой актерский талант. И хотя герой Эдоардо Лео главный в этом фильме, Марко нагло приковывал все внимание к себе, ловко изображая то импозантного итальянца и психолога, то виртуозного мошенника. И если в первой половине фильма Марко затмил Эдоардо, то второй все-таки смог отыграться по мере развития события. Но в актерском составе не только истинные итальянцы, о которых мечтают многие девушки. Для мужской аудитории привлечены сногсшибательные Катринель Менгия и Бор Лиза. Они не только очень красивы, эффектны, но и играют такие роли, что ни один мужчина не останется равнодушным.

Кадр из фильма «Кто эти люди?»

Неповторимая манера речи, жестикуляции и эмоциональность итальянцев, которую они привносят и в свою актерскую игру, возносит уровень обаяния этой комедии до небес. Помимо понятных и действительно смешных шуток, вся эта история окутана философскими мотивами. «Чувства всегда реальны. Остальное - как очередь на почте», - говорит Марчелло, увлекая Давида в авантюры. Будучи типичным белым воротничком, Давид уже давно не задумывается чего он стоит и чем наполнена его жизнь. Оттого этот фильм будет близок огромной аудитории и запросто найдет отклик у зрителя. Хотя бы потому что главные герои могут запросто уехать на юг Италии и одурачить администрацию целого города. Для них это не только заработок, но и «привнесение нот реальной жизни». Давид исполняет мечту свою (и многих других) перейдя на «темную сторону» и продумывая план по ограблению своего начальника. Настолько увлекшись тем, что в его жизни появились приключения, он с радостью натягивает маску артиста подобно Марччело, забыв при этом сорвать маску со своего нового друга.

Кадр из фильма «Кто эти люди?»

Все задействованные ингредиенты не получится разгадать по трейлеру, кадрам или даже во время просмотра фильма. Искусная путаница казалось бы вовлекает главного героя в многослойную махинацию (так и напрашивается ассоциация с лазаньей), на самом же деле играя только с воображением зрителя. Эта авантюрно-криминальная комедия не раскроет секретную приправу, оставив зрителя в догадках, но с приятным послевкусием.

В итоге перед нами привлекательная кинокартина, показанная словно в воображаемом формате 100D, когда при просмотре вы чувствуете соленый морской воздух, а итальянские пейзажи вкупе с юмором высокой пробы настолько согрели вас, что даже когда вы возвращаетесь из кинотеатра в мороз улыбка не сходит с лица. Единственный минус этого кино - нельзя смотреть его, если до отпуска еще очень долго и у вас уже мелькала мысль «а не ограбить ли мне начальника?»

Бариева Лилия

В российском прокате с 10 августа 2017 года

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