Под сахарной пудрой
– Кьяра уже давно не ангелочек, хотя ее мать уверена в обратном. Девушка не обременяет себя учебой, предпочитая тусовки на гангстерских вечеринках и ласки друга DJ Нико, который не только виртуозно выдает скретчи на виниле, но и владеет суперпосещаемым «пикантным» сайтом со своими приятельницами в главных ролях. Однажды Кьяра волею случая находит на складе погибшего дяди 200 кг кокаина и решает хорошенько на этом заработать, не подозревая ,что владельцы преступного товара уже повсюду ищут пропажу.
