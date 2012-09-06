Меню
Дата публикации: 6 сентября 2012
Под сахарной пудрой – Кьяра уже давно не ангелочек, хотя ее мать уверена в обратном. Девушка не обременяет себя учебой, предпочитая тусовки на гангстерских вечеринках и ласки друга DJ Нико, который не только виртуозно выдает скретчи на виниле, но и владеет суперпосещаемым «пикантным» сайтом со своими приятельницами в главных ролях. Однажды Кьяра волею случая находит на складе погибшего дяди 200 кг кокаина и решает хорошенько на этом заработать, не подозревая ,что владельцы преступного товара уже повсюду ищут пропажу.
2.4 Под сахарной пудрой
Под сахарной пудрой боевик, мюзикл, драма, триллер, комедия, 2008, Италия
