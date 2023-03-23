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Киноафиша Новости Марсиане вторгаются на Землю в трейлере фантастического боевика «Война миров: Нападение»

Марсиане вторгаются на Землю в трейлере фантастического боевика «Война миров: Нападение»

23 марта 2023 15:26
Марсиане вторгаются на Землю в трейлере фантастического боевика «Война миров: Нападение»

Фильм является переосмыслением классического романа Герберта Уэллса.

Кинокомпания Vertical выпустила трейлер боевика War of the Worlds: The Attack («Война миров: Нападение»), основного на одноименном романе Герберта Уэллса. Главные роли в фильме сыграли Сэм Гиттинс («Дьявол-полукровка»), Винсент Риган («Лютер: Павшее солнце»), Альхаджи Фофана («Розалин»), Лара Лемон («Отдаленный склон») и Стефан Боэм («Боец: Король ринга»).

Главные герои — трое молодых астрономов, отравившихся на поиски и изучение упавшего метеорита. Вскоре трио выясняет, что этот метеорит был лишь предвестником полномасштабного вторжения агрессивных марсианских пришельцев на Землю. Инопланетяне испепеляют людей с помощью лазеров, установленных на огромных роботах, а их истинные цели и возможности остаются неизвестными. После встречи с солдатами герои добираются до Лондона, чтобы найти способ спасти человечество.

Постановщиком фильма выступил Джунаид Сайед, для которого этот проект стал дебютом в полнометражном кино. Он также написал сценарий картины вместе с Томом Джоллиффом («Власть хаоса»). В интервью ScreenDaily Сайед заявил, что его лента призвана адаптировать произведение Уэллса для более молодой аудитории:

«Идея заключалась в том, чтобы создать модернизированную версию «Войны миров» с уважением к оригинальной истории и сохранением ее основных моментов. В нашем фильме есть ностальгические элементы для взрослых и в то же время свежие сюжетные линии, которые делают его привлекательным для более молодой аудитории».

Премьера «Войны миров: Нападение» состоится 21 апреля.

Фото: Vertical Entertainment
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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