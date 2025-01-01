Меню
Персоны
Брэд Дуриф
Награды
Награды и номинации Брэда Дурифа
Brad Dourif
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Брэда Дурифа
Оскар 1976
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1976
Best Acting Debut in a Motion Picture - Male
Победитель
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
