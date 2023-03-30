Две Рэйчел Вайс хотят изменить способ рождения детей в трейлере сериала «Связанные насмерть»

Стриминговый сервис Prime Video представил трейлер сериала «Связанные насмерть». Центральные роли в шоу исполнили Рэйчел Вайс («Фаворитка»), Поппи Лю («Хитрости»), Дженнифер Эль («1923»), Бритни Олдфорд («Главный герой») и Майкл Чернус («Разделение»).

Мини-сериал является ремейком одноименного фильма Дэвида Кроненберга 1988 года с Джереми Айронсом в главной роли. В центре сюжета — сестры-близнецы Эллиот и Беверли Мантл (обеих героинь играет Вайс), работающие гинекологами в успешной клинике. Героини делят между собой все: любовников, наркотики и стремление во что бы то ни стало расширить границы современной медицины, возведя методику ухода за женским здоровьем на совершенно новый уровень. Ради того, чтобы открыть для женщин новые способы рождения детей, Эллиот и Беверли начинают ставить рискованные эксперименты, выходящие далеко за рамки медицинской этики.

Постановщиками сериала выступили Шон Дуркин («Гнездо»), Карин Кусама («Шершни»), Карина Эванс («Долина соблазна») и Лорейн Волкштейн («Друг семьи»). Сценарий написала Элис Бирч, ранее работавшая над шоу «Нормальные люди» и «Разговоры с друзьями». Сам Кроненберг участия в разработке не принимает.

Премьера «Связанных насмерть» состоится на Prime Video 21 апреля.