Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Пассивная картина борьбы с преступностью в городе изменилась, когда из Пуны прибыл молодой офицер криминальной полиции. Преодолевая трудности, он пытается очистить город от бандитов, сжимая кольцо вокруг преступников.
|4 июня 2004
|Австралия
|4 июня 2004
|Индия
|4 июня 2004
|Сингапур
В сцене появления Акшая он бьёт парней тыльной стороной своих пистолетов, хотя люди стреляют в упор, и ни один выстрел по нему не попадает.