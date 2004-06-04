Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Гордость
Постер фильма Гордость
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Гордость

Гордость

Aan: Men at Work 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Пассивная картина борьбы с преступностью в городе изменилась, когда из Пуны прибыл молодой офицер криминальной полиции. Преодолевая трудности, он пытается очистить город от бандитов, сжимая кольцо вокруг преступников.

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 4 июня 2004
Дата выхода
4 июня 2004 Австралия
4 июня 2004 Индия
4 июня 2004 Сингапур
Сборы в мире $35 748
Другие названия
Aan: Men at Work, Aan, Im Kreuzfeuer der Gewalt, Гордость
Режиссер
Мадхур Бхандаркар
В ролях
Акшай Кумар
Акшай Кумар
Сунил Шетти
Джеки Шрофф
Ирфан Кхан
Ирфан Кхан
Ом Пури
Ом Пури
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Гордость
Пешка 7.0
Пешка (1994)
Неистовая 6.1
Неистовая (2015)
7.3
Третья страница (2005)
Золотые прииски Колара: Глава 2 8.3
Золотые прииски Колара: Глава 2 (2022)
Тезки 7.5
Тезки (2006)
Инду Саркар 6.0
Инду Саркар (2017)
Город удовольствий 6.5
Город удовольствий (1992)
Байкеры 3 6.5
Байкеры 3 (2013)
В тисках предательства 5.4
В тисках предательства (2005)
Мода 6.9
Мода (2008)

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Киноляпы

В сцене появления Акшая он бьёт парней тыльной стороной своих пистолетов, хотя люди стреляют в упор, и ни один выстрел по нему не попадает.

Слушать
саундтрек фильма Гордость
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Этот тест пройдут лишь ярые фанаты кино СССР: взгляните на укартинку и назовите 23 спрятанные ленты (фото)
«Возвращение в Эдем» 40 лет спустя: как сейчас выглядят главные актеры известной австралийской мелодрамы — покорили Россию в 90-е
Непубличному сыну Михалкова и Вертинской 59 лет: как выглядит наследник одной из самых красивых пар советского кино?
Олег Табаков и московские тараканы «помогли» Netflix снять лучший детектив зимы 2026-го: от концовки у меня упала челюсть
«Ладони вспотели, пульс подскочил»: первые зрители этого нового хоррора выходят с сеансов на подкошенных ногах
Наш ответ Линчу: эти 5 сериалов зрители признали русской версией легендарного «Твин Пикса» (в №1 даже снялся Смоляков)
$100 млн за сезон: «предка» «Игры престолов» НВО выпустил еще в нулевые – зритель к такому эпику оказался не готов
«Такого никогда не было»: сотрудники СК разобрали по косточкам «Тайны следствия» – нашли сразу 3 больших ляпа в работе Швецовой
Арабский шейх лично не одобрил: почему лучшие серии «Маши и Медведя» так и не показали в ОАЭ
14 лет в «черных списках»: чиновники СССР этого фильма о войне боялись, как огня – но после премьеры пришлось награждать
«Слишком женственно»: современные немцы впервые посмотрели «17 мгновений» и нашли 3 проблемы советского шедевра
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше