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Постер фильма Что приводит меня к тебе
6.1
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6.1

Что приводит меня к тебе

, 2023
Which Brings Me to You
США / мелодрама / 18+
Постер фильма Что приводит меня к тебе
6.1

В ролях

Люси Хейл
Люси Хейл
Джейн
Нат Вулф
Нат Вулф
Уилл
Джон Галлахер-мл.
Джон Галлахер-мл.
Wallace
Genevieve Angelson
Eve
Уорд Хортон
Mark
Александр Ходж
Александр Ходж
Elton
Britne Oldford
Audrey
Марселин Хьюго
Olivia
Майкл Малхерен
Eddie
Кинан Лаурино
Bria Condon
Amanda
Митци Акаха
Justine
Режиссер Питер Хатчингс
Сценарист Steve Almond, Julianna Baggott, Кит Бунин
Композитор Spencer David Hutchings
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 12 февраля 2024
Премьера в мире 8 декабря 2023
Дата выхода
19 января 2024 Азербайджан
19 января 2024 Болгария
19 января 2024 Кыргызстан
19 января 2024 Молдавия
8 декабря 2023 США PG-13
19 января 2024 Таджикистан
19 января 2024 Узбекистан
Производство BCDF Pictures, Anonymous Content, Mister Smith Entertainment
Другие названия
Which Brings Me to You, Como Chegámos Aqui, Což mě přivádí k tobě, O Que Me Traz Até Você, Todo me lleva a ti, Which Brings Me to You - Storia di una confessione, Что ведёт меня к тебе, 这让我想到了你, Comment on s’est rencontrés, Məni Sənə Gətirən, چه چیزی مرا به سوی تو می آورد, Beni Sana Getiren

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 12 января 2024

Цитаты

Mark Они обычно носят одинаковые ирландские шерстяные свитера. Поэтому иногда их трудно различить. У них ещё есть ирландский шерстяной ковёр, так что порой их не отличить и от него.

Отзывы о фильме

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