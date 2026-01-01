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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Любовь Соколинская
Lyubov Sokolinskaya
Киноафиша
Персоны
Любовь Соколинская
Любовь Соколинская
Lyubov Sokolinskaya
Дата рождения
12 июля 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Биография Любовь Соколинская
Родилась 12 июля 1992 года. Москва, Россия.
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5.1
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.1
Параллельные прямые пересекаются в бесконечности
Parallelnye pryamye peresekayutsya v beskonechnosti
триллер, драма
2015, Россия
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