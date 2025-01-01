Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Кейт МакКиннон
Награды
Награды и номинации Кейт МакКиннон
Kate McKinnon
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Кейт МакКиннон
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучшая комедийная роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Вместо Доа теперь Чимен, а Омер связался с мафией: что ждет «Клюквенный щербет» в 114 серии
Удивительно, но даже «Константинополь» уже отличился: 3 сериала НТВ 2025 года с рейтингом от 8 и выше
Аниме «Стометровка» произвело фурор в Японии — скоро доберется и до нас: тот случай, когда проект можно и нужно смотреть с детьми
Фокус без престижа: «Иллюзия обмана 3» не провалилась в прокате, но глупостей и сюжетных дыр в фильме больше, чем в швейцарском сыре
Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»
«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина
Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме
Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником
Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+
Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал
«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667