«Я сделаю ему предложение...»: спустя 53 года эту фразу из «Крестного отца» понимают неправильно — и вот почему

«Лучший с 1987-го» или провал? Первые мнения о «Хищнике: Планета смерти» подогрели интерес к фильму

«Пойман с поличным» с российской звездой рвет пиратские топы: обошел все новинки – и даже самого Кинга

Сбежал в Крым, избежал тюрьмы: жизнь реального Краба после «Лихих» достойна еще одного сериала – не угомонился даже «на пенсии»

Данелия высмеял нас с вами: философский смысл «Кин-дза-дза!» в СССР понимать не хотели даже цензоры

От дворцов к кланам: автор «Великолепного века» вернулся с новой историей — и зрители уже вынесли вердикт

Косили как траву: финал «Аркейна» уничтожил остатки любимых героев — в общей сложности 15 персонажей не дожили до титров

Все еще ждете новые серии? Продолжение «Киберслава» выйдет лишь в 2027 году, но это уже будет совсем не аниме

Когда происходит действие «Колец власти» — задолго до рождения Фродо и Бильбо: сериал переписал хронологию Толкина

Ждете конца 2-го сезона «Закрыть гештальт», чтобы посмотреть залпом? Дата выхода последних серий, до финала рукой подать