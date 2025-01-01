Меню
Тодд Хейнс
Награды
Награды и номинации Тодд Хейнс
Todd Haynes
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Тодд Хейнс
Оскар 2003
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2015
Квир-пальма
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1998
Лучший художественный вклад
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2023
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2021
Золотой глаз
Номинант
Каннский кинофестиваль 2017
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучший сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
BAFTA 2016
David Lean Award for Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
Special Jury Prize
Победитель
Best Film
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2002
SIGNIS Award - Honorable Mention
Победитель
Golden Lion
Номинант
Сандэнс 1991
Драматургия
Победитель
Берлинале 1991
Лучший полнометражный фильм
Победитель
