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Постер фильма Расписание на послезавтра
6.1
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6.1

Расписание на послезавтра

, 1979
Raspisaniye na poslezavtra
СССР / драма / 18+
Постер фильма Расписание на послезавтра
6.1

О фильме

В элитный физико-математический лицей из обычной школы переходит работать учительница литературы Антонина Сергеевна. С удивлением она замечает, сколь уважительно здесь относятся к ученикам - как к полноценным творческим личностям. Вскоре у нее начинается роман с молодым директором школы - талантливым физиком, кандидатом наук. Но эйфория первых месяцев общения с учениками сменяется разочарованием - ее питомцы оказываются холодными, рациональными людьми, практически равнодушными к прекрасному...

В ролях

Олег Даль
Олег Даль
Andrey Andreyevich
Маргарита Терехова
Маргарита Терехова
Antonina Sergeyevna
Тамара Дегтярева
Zinaida Ivanovna
Александр Леньков
Александр Леньков
Igor Nikolayevich
Александр Денисов
Oleg Pavlovich
Валентин Никулин
Валентин Никулин
Semyon Semyonovich
Вячеслав Баранов
Viktor Kovalyov
Yuri Vorotnitsky
Vova Ovechkin
Владимир Солодовников
Sasha Bagration
Ирина Метлицкая
Katya Shumeyko
Режиссер Игорь Добролюбов
Сценарист Нина Фомина
Композитор Владимир Шаинский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 29 апреля 1979
Дата выхода
29 апреля 1979 Беларусь
Производство Belarusfilm
Другие названия
Raspisaniye na poslezavtra, Schedule for the Day After Tomorrow, Ülehomne päevakava, Расписание на послезавтра

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 29 декабря 2022

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