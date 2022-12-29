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В элитный физико-математический лицей из обычной школы переходит работать учительница литературы Антонина Сергеевна. С удивлением она замечает, сколь уважительно здесь относятся к ученикам - как к полноценным творческим личностям. Вскоре у нее начинается роман с молодым директором школы - талантливым физиком, кандидатом наук. Но эйфория первых месяцев общения с учениками сменяется разочарованием - ее питомцы оказываются холодными, рациональными людьми, практически равнодушными к прекрасному...
|29 апреля 1979
|Беларусь