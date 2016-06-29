«Поездка к матери»: Рецензия Киноафиши

Голос сердца

Фильм «Поездка к матери» стал открытием Санкт-Петербургского международного кинофестиваля «Фестиваль Фестивалей». Картина выпущена нашим соотечественником Михаилом Косыревым-Нестеровым под эгидой России и Франции в 2014 году. Главные роли в ней сыграли француженка Адель Экзаркопулос, получившая «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Жизнь Адель», а также дебютант Артём Алексеев. Также в съёмках приняла участие Маргарита Терехова, известная по фильмам «Зеркало» Андрея Тарковского и «Собака на сене».

Кадр из фильма «Поездка к матери»

Всё начинается с ужасной аварии, которая произошла где-то на французском берегу. Молодой человек попадает в кому, после чего то ли его умирающий мозг пытается воспроизвести зрителям события последних дней, то ли действие само отматывается назад. Максим приехал навестить маму, которая обосновалась во Франции. Но эмоции и неправильно подобранные слова приводят к печальным последствиям, в связи с чем герою приходится немного задержаться. Также у него есть сестра Мария-Луиза, которая приезжает из Парижа, которая навещала мать не чаще, чем живущий в России сын.

Кадр из фильма «Поездка к матери»

Перед вами очень хрупкий и деликатный материал, который вызовет резонанс далеко не у каждого. Семейные драмы зачастую склоняют к последующей рефлексии, так как близки абсолютно каждому. И «Поездка к матери» не является исключением. Она демонстрирует всю силу произносимых человеком слов и дальнейшем их влиянии на ход событий. Будь то случайная истерия или чистосердечное раскаяние, искреннее обещание или высказанное вслух намерение, всё равно последствия не заставят себя долго ждать. И в случае с главными героями они всегда оказываются губительными.

Кадр из фильма «Поездка к матери»

Очень интересный ход использовал режиссёр, не показывая мать. Она всегда остаётся за кадром, а зрителям слышен лишь её голос. И это сделано не просто так, ведь из разговора мы понимаем, что когда-то давно она бросила своих детей. То есть она вроде бы всегда присутствовала в их жизни, но в то же время её не было рядом. Поэтому и её пребывание в настоящем не ощущается в полной мере, а лишь частично: в голосе или висящей в шкафу одежде. Благодаря этому, мы также ясно видим прохладу и отчуждённость на лице Максима, который смотрит на мать. А под конец будет сцена, где и он сам исчезает по ту сторону, что является неким предзнаменованием.

Кадр из фильма «Поездка к матери»

От картины веет мрачностью, откровенностью и безысходностью за счёт недосказанности и очень личных разговоров. При этом солнечные и ласкающие глаз пейзажи Франции, столь умело запечатлённые оператором Олегом Лукичёвым, не дают раствориться во мгле происходящей трагедии. Очень странное здесь получилось сочетание русского и французского. Когда камера несётся вслед за красной машиной героя по живописной местности, а при этом слышны мотивы, отсылающие к европейским и даже голливудским картинам, то кажется, что нет в фильме ни кусочка русской души. Но стоит только зайти в дом к матери, как ты тут же попадаешь в очень близкий и знакомый быт, а голос пожилой женщины кажется очень родным.

Кадр из фильма «Поездка к матери»

Во время и после просмотра расслабиться не получится. Вместо этого вас заставят пережить несколько персональных драм, при этом столь понятных каждому, кто даже не имел дело с подобным. И послевкусие у картины не самое сладкое, зато эта горечь может вполне возыметь целительный эффект.

Кадр из фильма «Поездка к матери»

Трошина Олеся