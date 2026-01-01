Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
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Александр Прошкин
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Награды и номинации Александр Прошкин
Aleksandr Proshkin
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Награды и номинации Александр Прошкин
ММКФ 2009
Специальный приз жюри
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2008
Лучшая режиссура
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2000
Специальный приз
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2012
Полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2000
Золотой берлинский медведь
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1996
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1993
Полнометражный фильм
Номинант
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