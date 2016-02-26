«Милый Ханс, дорогой Петр»: Рецензия Киноафиши

В поле зрения признанного гения Александра Миндадзе попала тема, не угасающая в кинематографе уже десятки лет. Правда, подход к ней он избрал радикально новый и взглянул на войну совершенно с иного ракурса. Российский режиссёр, уводя зрителей в 1941 год, выставляет на шахматную доску своего кинополотна фигуры не соотечественников, а немцев. На весьма бурных первых порах фильма он знакомит нас с четырьмя героями, из которых с неспешностью на первый план выдвигается склонный к молчанию Ханс. Автор в двух строчках вводит зрителей в курс дела, и это единственное словесное объяснение происходящему, впоследствии сменяющееся чередой образов. В преддверии войны, во время перемирия, немецкие инженеры прибыли к будущим врагам, чтобы создавать линзы из российского сырья. Вот только все их попытки оборачиваются крахом и взаимной злостью друг к другу из-за каждодневных неудач. Воздух наполняется тревогой, и в порыве внезапного безумия Ханс разжигает огонь до максимального предела, что приводит к катастрофе. За происходящим следят двое: скромная русская девушка, которую настигает смертельное пламя, и работяга Пётр, не сумевший остановить немецкого товарища от судьбоносной ошибки. Но трагедия приводит к неожиданному результату – на свет рождается идеальное стекло. А вместе с тем начинается расследование обстоятельств сего инцидента, грозящее как милому Хансу, так и дорогому Петру.

Якоб Диль (Ханс) Кадр из фильма «Милый Ханс, дорогой Пётр»

В третьей картине Миндадзе в заблуждение вводит буквально всё. Исходя из названия и синопсиса, ты ожидаешь историю о взаимоотношениях двух мужчин. На деле же оказывается, что Пётр всё время находится где-то вдалеке, а в центре сюжета возводится алтарь внутреннему миру одного лишь Ханса, несущего в себе куда больше, чем душевные метания и восприятия окружающей действительности всего лишь одного человека. Его глазами зритель видит надвигающийся страх и неизбежность войны, которая приведёт уже не к одному, а к тысячам взрывов. Но если в стандартных военных опусах авторы всегда однозначно показывают своё отношение к каждой из сторон и встают на защиту собственной родины, то здесь нет никакого разграничения, есть только человек с его личным ощущением тревоги, которое, однако, является общим для каждого. Из всех героев Ханс наиболее чутко и остро воспринимает происходящее. Именно поэтому терзания его души выливаются в аварию на производстве, в шокирующее зрителей удовлетворение влюблённой в него Греты при помощи «истинно арийской» шахматной фигуры и в дружбу с российским коллегой. Это фильм-отражение, не заставляющий выбирать чью-то сторону, а показывающий двойственность любого явления. Момент, когда немцы узнают самих себя в проезжающих рядом русских, намекает, что каждый из нас существует где-то ещё. Именно поэтому Ханс не может так легко отпустить Петра из жизни, ведь это будет означать безоговорочное принятие действительности.

Кадр из фильма «Милый Ханс, дорогой Пётр»

Фильм «Милый Ханс, дорогой Пётр» со всех сторон представляется неудобным и некомфортным. Большинству он покажется отталкивающим, но если попытаться пробиться сквозь стену напряжения, созерцательных сцен, непривычных ракурсов и сменяющих друг друга контрастов, то в нём откроется нечто осмысленное и продуманное до мельчайших деталей. Больше всего завораживает актёрская игра, особенно, пронзительный взгляд Якоба Диля. Нервы эмоций обнажаются и в исполнении своих ролей другими членами немецкой четвёрки: Биргит Минихмайр, Марка Вашке и Марка Хоземанна. То и дело бурные реакции сменяются холодным спокойствием и так до самого конца, который, кстати, оставляет весьма спорные и неоднозначные чувства. Также стоит уяснить, что автор предпочёл ничего не разжёвывать, даже по части бэкграунда. Если вы готовы пуститься в двухчасовое приключение, в котором столкнётесь с рефлексией и самостоятельным поиском ответов, то милости просит в свои объятия дорогой Миндадзе.

Кадр из фильма «Милый Ханс, дорогой Пётр»

В российском прокате с 10 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Милый Ханс, дорогой Пётр»

Трошина Олеся