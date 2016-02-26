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Киноафиша Рецензии «Милый Ханс, дорогой Петр»: Рецензия Киноафиши

«Милый Ханс, дорогой Петр»: Рецензия Киноафиши

26 февраля 2016 00:00
«Милый Ханс, дорогой Петр»: Рецензия Киноафиши

В поле зрения признанного гения Александра Миндадзе попала тема, не угасающая в кинематографе уже десятки лет. Правда, подход к ней он избрал радикально новый и взглянул на войну совершенно с иного ракурса. Российский режиссёр, уводя зрителей в 1941 год, выставляет на шахматную доску своего кинополотна фигуры не соотечественников, а немцев. На весьма бурных первых порах фильма он знакомит нас с четырьмя героями, из которых с неспешностью на первый план выдвигается склонный к молчанию Ханс. Автор в двух строчках вводит зрителей в курс дела, и это единственное словесное объяснение происходящему, впоследствии сменяющееся чередой образов. В преддверии войны, во время перемирия, немецкие инженеры прибыли к будущим врагам, чтобы создавать линзы из российского сырья. Вот только все их попытки оборачиваются крахом и взаимной злостью друг к другу из-за каждодневных неудач. Воздух наполняется тревогой, и в порыве внезапного безумия Ханс разжигает огонь до максимального предела, что приводит к катастрофе. За происходящим следят двое: скромная русская девушка, которую настигает смертельное пламя, и работяга Пётр, не сумевший остановить немецкого товарища от судьбоносной ошибки. Но трагедия приводит к неожиданному результату – на свет рождается идеальное стекло. А вместе с тем начинается расследование обстоятельств сего инцидента, грозящее как милому Хансу, так и дорогому Петру.

«Милый Ханс, дорогой Петр»: Рецензия Киноафиши

Якоб Диль (Ханс) Кадр из фильма «Милый Ханс, дорогой Пётр»

В третьей картине Миндадзе в заблуждение вводит буквально всё. Исходя из названия и синопсиса, ты ожидаешь историю о взаимоотношениях двух мужчин. На деле же оказывается, что Пётр всё время находится где-то вдалеке, а в центре сюжета возводится алтарь внутреннему миру одного лишь Ханса, несущего в себе куда больше, чем душевные метания и восприятия окружающей действительности всего лишь одного человека. Его глазами зритель видит надвигающийся страх и неизбежность войны, которая приведёт уже не к одному, а к тысячам взрывов. Но если в стандартных военных опусах авторы всегда однозначно показывают своё отношение к каждой из сторон и встают на защиту собственной родины, то здесь нет никакого разграничения, есть только человек с его личным ощущением тревоги, которое, однако, является общим для каждого. Из всех героев Ханс наиболее чутко и остро воспринимает происходящее. Именно поэтому терзания его души выливаются в аварию на производстве, в шокирующее зрителей удовлетворение влюблённой в него Греты при помощи «истинно арийской» шахматной фигуры и в дружбу с российским коллегой. Это фильм-отражение, не заставляющий выбирать чью-то сторону, а показывающий двойственность любого явления. Момент, когда немцы узнают самих себя в проезжающих рядом русских, намекает, что каждый из нас существует где-то ещё. Именно поэтому Ханс не может так легко отпустить Петра из жизни, ведь это будет означать безоговорочное принятие действительности.

«Милый Ханс, дорогой Петр»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Милый Ханс, дорогой Пётр»

Фильм «Милый Ханс, дорогой Пётр» со всех сторон представляется неудобным и некомфортным. Большинству он покажется отталкивающим, но если попытаться пробиться сквозь стену напряжения, созерцательных сцен, непривычных ракурсов и сменяющих друг друга контрастов, то в нём откроется нечто осмысленное и продуманное до мельчайших деталей. Больше всего завораживает актёрская игра, особенно, пронзительный взгляд Якоба Диля. Нервы эмоций обнажаются и в исполнении своих ролей другими членами немецкой четвёрки: Биргит Минихмайр, Марка Вашке и Марка Хоземанна. То и дело бурные реакции сменяются холодным спокойствием и так до самого конца, который, кстати, оставляет весьма спорные и неоднозначные чувства. Также стоит уяснить, что автор предпочёл ничего не разжёвывать, даже по части бэкграунда. Если вы готовы пуститься в двухчасовое приключение, в котором столкнётесь с рефлексией и самостоятельным поиском ответов, то милости просит в свои объятия дорогой Миндадзе.

«Милый Ханс, дорогой Петр»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Милый Ханс, дорогой Пётр»

В российском прокате с 10 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Милый Ханс, дорогой Пётр»

Трошина Олеся

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